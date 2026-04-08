Tennis, Medvedev perde la testa, Berrettini dilaga

Roma, 8 apr. (askanews) – Prima la rabbia, poi gli “olé”. Daniil Medvedev crolla mentalmente al Monte Carlo Masters e finisce travolto da Matteo Berrettini in un match senza storia. Il momento simbolo arriva nel secondo set, quando il russo, già sotto pesantemente, sfoga tutta la frustrazione distruggendo la racchetta a colpi ripetuti sul campo, accompagnato dall’ironia del pubblico.

Una scena che fotografa perfettamente l’andamento della partita: senso unico fin dai primi game, con Berrettini solido e aggressivo e Medvedev incapace di reagire. Il punteggio finale, un doppio 6-0, racconta di un dominio totale dell’azzurro e di una giornata da dimenticare per il russo.

Dopo l’esplosione di nervi e il warning ricevuto, Medvedev non riesce più a rientrare mentalmente nel match, lasciando strada libera a Berrettini che chiude tra gli applausi e vola al turno successivo.