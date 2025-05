Tennis, Musetti agli ottavi a Roma, ora Medvedev

Roma, 11 mag. (askanews) – Lorenzo Musetti torna agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia: il carrarino, 8^ testa di serie del seeding, ha superato lo statunitense Brandon Nakashima, 28 del tabellone, con i parziali di 6-4, 6-3. Martedì se la vedrà con Daniil Medvedev.

“È stata una partita ben giocata, l’abbiamo preparata bene – ha spiegato Musetti a Sky Sport – Conoscevo il mio avversario e sapevo come dargli fastidio, ho usato bene le variazioni e sono stato aggressivo con il dritto. Lui ha servito molto bene, ma ha avuto due game a inizio primo set e altrettanti a inizio secondo set in cui mi ha concesso di più e sono stato bravo a prendermi i break. Medvedev? Non so se parto favorito, è una partita equilibrata. Daniil è un avversario ostico e i precedenti sono datati e in altre superfici, da quel momento tante cose sono cambiate. Entrare in campo con una consapevolezza diversa mi aiuterà con certi avversari. La finale con Sinner è il sogno di tutta Italia. Per quello che stiamo facendo vedere, il torneo lo meriterebbe. Se non è questa edizione, magari nei prossimi anni qualche italiano riuscirà a trionfare”.