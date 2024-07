Tennis, Musetti al 3° turno a Wimbledon: Darderi ko in cinque set

Roma, 4 lug. (askanews) – Il secondo derby azzurro ai Championships di Wimbledon è di Lorenzo Musetti. Vittoria dopo 4 ore di gioco per il carrarese che ha battuto Luciano Darderi con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-7, 6-4, 6-4. Bravo Musetti ad alzare il livello negli ultimi due parziali, vincendo una partita che si era complicata per merito di Darderi che ha giocato un’ottima partita. Al 3° turno Lorenzo (che ha eguagliato il miglior risultato in carriera a Wimbledon) affronterà l’argentino Francisco Comesana.