Tennis, Musetti eliminato al primo turno a Wimbledon

Roma, 1 lug. (askanews) – Nikoloz Basilashvili batte Lorenzo Musetti con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 eliminando l’azzurro, semifinalista di Wimbledon la passata stagione e al rientro dall’infortunio accusato contro Alcaraz al Roland Garros, al primo turno. Match in cui Musetti (che non perdeva al 1° turno in uno Slam dagli US Open 2023) non è mai stato realmente in controllo, se non nel corso del secondo set che ha vinto 6-4 grazie al break conquistato nel settimo game. Al secondo turno, Basilashvili affronterà un altro azzurro: Lorenzo Sonego.