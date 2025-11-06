Tennis, Musetti in semifinale ad Atene

Roma, 6 nov. (askanews) – Lorenzo Musetti batte Alexandre Muller 6-2, 6-4 dopo un’ora e 20 minuti di gioco ed è in semifinale all’Atp 250 di Atene. Una buona prestazione da parte del carrarino, che ha dominato dall’inizio alla fine considerando anche le condizioni non perfette di Muller (che si è toccato la gamba sinistra nel terzo game del secondo set). Con questo successo, Musetti resta in corsa per qualificarsi alle Atp Finals (qui tutti i gironi). In semifinale, la 24^ a livello Atp, Lorenzo affronterà l’americano Sebastian Korda.

“Oggi sono partito meglio rispetto a ieri – le parole di Musetti – La chiave è stata il servizio e questo mi ha permesso di essere più aggressivo nel gioco e mi ha dato una mano ad adattare il mio gioco a una superficie come questa”. Sulla semifinale: “Devo prepararmi al meglio. Korda è molto forte, soprattutto su questi campi. Sarà dura”.