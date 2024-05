Tennis, Musetti si ritira a Roma: debilitato da un virus

Roma, 10 mag. (askanews) – C’è rammarico e delusione nelle parole di Lorenzo Musetti dopo l’uscita di scena agli Internazionali BNL d’Italia 2024, costretto al ritiro nel suo match d’esordio sul punteggio 7-5 1-0 per il francese Terence Atmane (n.137 ATP, entrato nel main draw attraverso le qualificazioni). Il toscano è sceso in campo sul Centrale del Foro Italico nel match d’apertura del venerdì debilitato da un virus intestinale e febbre.

“C’è molto dispiacere per oggi, ho provato con tutte le mie forze, le poche che avevo. Ieri ho cancellato gli allenamenti, sono stato in camera con febbre per colpa di un virus intestinale che non mi ha consentito di arrivare preparato al match di oggi. Ho provato a scaldarmi stamattina con fatica, per entrare in campo con quel che avevo. Nemmeno il caldo mi ha aiutato. Avevo poche energie, ero debole. Nella partita ho provato ad abbreviare gli scambi ma è andata così. Fa male, mi sentivo molto bene in allenamento, venivo da buona settimana in Sardegna, mi ero allenato bene. C’è molto rammarico per aver preso questa forma influenzale”.

“Se avessi vinto il primo set? Non so se poteva influenzarmi positivamente e non farmi sentire quella stanchezza, quasi una sensazione di svenimento. In più di un game ho fatto molta fatica a rifiatare tra un punto e l’altro. Non so, anche se avessi vinto il primo set sarebbe stato difficile andare avanti” conclude Musetti.

Era il primo confronto diretto tra il 22enne di Boulogne-Sur-Mer e il coetaneo di Carrara, testa di serie n.26 del torneo.

Atmane inizia l’incontro spingendo con decisione il suo diritto mancino carico di top spin e quindi cambiando ritmo con l’accelerazione a tutta dopo essersi aperto il campo, un tennis aggressivo con il quale ruba spazio a Musetti. Lorenzo serve con buone percentuali, attacca col diritto dal centro e lavora bene la palla col rovescio, pungendo il lato destro del nativo di Boulogne-Sur-Mer, il meno sicuro del suo repertorio. Il primo set scorre sui turni di servizio con scambi piuttosto rapidi, entrambi provano l’affondo dopo un paio di colpi e in risposta solo le briciole.

Sul 4 pari arriva la prima scossa del match: Atmane è buttato all’indietro dai drive profondi e angolati di Musetti (ottimo il rovescio cross) e commette tre errori, per il 15-40, prime palle break dell’incontro. Serve bene Terence sulla prima, mentre sulla seconda Lorenzo perde aderenza sul campo dopo la risposta. Musetti servendo sotto 6 giochi a 5 subisce l’aggressività del francese, bravo ad attaccare anche col rovescio, prima un vincente a tutto braccio, poi un classico approccio in back che gli vale un set point ai vantaggi. Lo gioca bene Terence: risposta profonda e rovescio incrociato nell’angolo. 7-5 Atmane.

Purtroppo il match termina poco dopo: Atmane vince a zero il primo game del secondo set e Musetti si ritira. L’azzurro conta di recuperare per il Challenger di Torino, al via la prossima setttimana.