Tennis, Paolini fuori a sorpresa al torneo di Pechino

Roma, 30 set. (askanews) – A sorpresa si ferma al terzo turno il cammino di Jasmine Paolini al WTA 1000 di Pechino. Testa di serie n. 3 del torneo cinese, l’azzurra ha perso nettamente contro la polacca Magda Linette, n. 45 WTA: 6-4, 6-0 lo score in un’ora e 28 minuti di gioco. Una giornata da dimenticare per Paolini, segnata da tanti errori gratuiti e un servizio in ombra (6 break subiti con il 46% di punti con la prima di servizio). Da una parte i demeriti di Jasmine, dall’altra i meriti di Linette che ha giocato una partita solida, centrando così la prima vittoria stagionale contro una top 10. Un match dal doppio volto: equilibrato nel primo parziale (Paolini ha recuperato da 0-3 a 3-3, ma ha poi subito il break decisivo nel nono gioco), a senso unico nel secondo.