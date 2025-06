Tennis, Paolini: “Grazie al pubblico italiano, pazzeschi”

Roma, 8 giu. (askanews) – “Complimenti alle nostre avversarie, hanno giocato un gran torneo. Esprimendosi così faranno altre finali. Un grazie al nostro team, siamo insieme da 20 giorni e ci divertiamo sempre. Grazie ad Amelie Mauresmo e all’organizzazione, giocare qui è stupendo”. Così Jasmine Paolini al termine del match trionfale con il quale ha vinto il torneo di doppio femminile in coppia con Sara Errani. “Grazie al pubblico italiano, siete pazzeschi e grazie per essere qua – continua – Sono felicissima, lo scorso anno avevo perso in finale e stavolta invece ce l’abbiamo fatta. Grazie a Sara, sei una grande campionessa e una persona ancor migliore della giocatrice che sei. Mi hai migliorata, per me sei una leggenda e un’ispirazione”