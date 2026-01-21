Tennis, Paolini più forte della pioggia, terzo turno a Melborne

Roma, 21 gen. (askanews) – Jasmine Paolini supera anche il secondo turno agli Australian Open, battendo la polacca Magdalena Frech 6-2, 6-3 in un’ora e 51 minuti di gioco. Il principale ostacolo per la n.8 del mondo è stata la pioggia che ha interrotto più volte il match e costretto poi a concluderlo al coperto alla John Caine Arena. Ora l’azzurra attende la statunitense Jovic.

“È stata un’avventura complicata, condizioni diverse con il tetto qui, non è stato semplice adattarsi – ha detto Paolini nel post partita -. Ma meglio qui senza vento, ci sono stati alti e bassi e non è stato facile giocare contro di lei. Adesso devo riposarmi e domani inizierò a pensare alla prossima partita. Grazie italiani per essere stati qui”