Tennis, passo falso Errani-Paolini alle Wta Finals di Riyad

Roma, 3 nov. (askanews) – Niente qualificazione in semifinale in anticipo per Sara Errani e Jasmine Paolini. Le campionesse olimpiche e del Roland Garros sono state battute nella seconda giornata del gruppo Martina Navratilova delle Wta Finals di Riyad. 6-3, 6-4 i parziali in 75′ per Hsieh Su-wei e Jelena Ostapenko, che volano così in testa al girone con due vittorie in altrettanti incontri. Con una Paolini ancora molto debilitata da un forte raffreddore che ne sta condizionando la trasferta in Arabia, le azzurre hanno ceduto un primo set ‘pazzo’ con ben 6 break, per poi restare in scia in un secondo parziale molto equilibrato. Decisivo l’unico break nel 10° game, arrivato al deciding point. A questo punto Errani e Paolini, che erano uscite di scena al round robin nel 2024, dovranno cercare la vittoria per la semifinale nel terzo e ultimo match, in programma mercoledì 5 novembre, contro Mertens/Kudermetova (teste di serie n°4 del seeding).