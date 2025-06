Roma, 17 giu. (askanews) -Jannik Sinner batte Yannick Hanfmann 7-5, 6-3 in un’ora e mezza di gioco e si qualifica per il 2° turno ad Halle. A nove giorni dalla finale persa a Parigi con Alcaraz, il n°1 del mondo riparte con una vittoria convincente contro il 138 del ranking, autore di una partita al limite della perfezione. Due break sono bastati a Jannik (ottimo con la prima di servizio con 10 ace) per assicurarsi il 2° turno con Bublik: cinque i precedenti, con l’azzurro avanti 4-1