Tennis, Rafa Nadal è Marchese di Llevant di Maiorca

Roma, 19 giu. (askanews) – Il tennista Rafael Nadal, la nuotatrice paralimpica Teresa Perales, la cantante Luz Casal, la fotografa Cristina García Rodero, il biochimico Carlos López Orin e l’ex capo della Casa Reale, Jaime Alfonsín, sono le prime figure a cui il Re di Spagna ha concesso un titolo nobiliare, il primo dalla sua proclamazione nel 2014. Come annunciato al Palazzo della Zarzuela, Filippo VI ha voluto sottolineare che “le loro rispettive carriere sono esempi di eccellenza, sia al servizio della Corona che nei campi del pensiero, della cultura, della scienza, delle arti e dello sport. Sono motivo di orgoglio per la Spagna e un riferimento permanente per i valori che dovrebbero ispirare la nostra società, riflessi sia nel discorso di proclamazione di Sua Maestà il Re davanti alle Cortes Generali il 19 giugno 2014, sia nei principi di servizio, impegno e dovere che egli infonde nel suo regno” I titoli conferiti sono Marchese di Alfonsín, Grande di Spagna, ed ereditario a Jaime Alfonsín, che è stato capo della Casa Reale dal 2014 al 2024 e in precedenza, dal 1995, capo dell’ufficio del Principe delle Asturie.

Marchese di Llevant di Maiorca, al tennista Rafael Nadal Parera, ereditario; Marchesa di Perales, anch’esso ereditario, alla campionessa paralimpica di nuoto, Teresa Perales Fernández; il titolo poetico di Marchesa della Luce e della Pace, anch’esso ereditario, alla cantante Luz Casal Paz; Marchese di Castillo de Lerés, a vita, al biochimico Carlos López Otín; e, infine, il titolo di Marchesa della Valle di Alcudia, ereditario, alla fotografa Cristina García Rodero. La concessione di titoli è un potere del detentore della Corona, sebbene Filippo VI non abbia esercitato tale diritto fino a questo giovedì, in occasione della chiusura delle commemorazioni che si sono svolte nell’ultimo anno per il decimo anniversario della proclamazione. Negli ultimi anni, il Re si è limitato a firmare, dopo l’approvazione del Ministero della Giustizia, le successioni ai titoli esistenti, oltre ad aver revocato, nel 2015, a sua sorella, l’Infanta Cristina, il titolo di Duchessa di Palma, che Re Juan Carlos le aveva concesso nel 1997 in occasione delle sue nozze con Iñaki Urdangarin.

Attualmente, 2.199 persone in Spagna condividono i 2.672 titoli nobiliari validi. Alcuni sono secolari, come i Duchi di Alba, Medinaceli, Osuna e Medina Sidonia, altri sono più recenti, come i Marchesati di Fuster e Grisolía, concessi da Re Juan Carlos I nel 2014 agli scienziati Valentín Fuster e Santiago Grisolía. Durante i suoi 38 anni di regno, Juan Carlos I ha conferito 54 titoli che riconoscono i meriti di artisti, scienziati, politici e imprenditori, tra cui Salvador Dalí, Josep Tarradellas, Juan Antonio Samaranch, José Manuel Lara, Mario Vargas Llosa e Vicente del Bosque.