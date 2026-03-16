Tennis, Ranking Atp, Quattro italiani nella Top 20

Roma, 16 mar. (askanews) – E’ un lunedì storico per il tennis italiano maschile. Per la prima volta, infatti, l’Italia può vantare quattro giocatori tra i primi 20 del mondo. Guida Jannik Sinner, oggi numero 2, primo italiano capace di salire in vetta al ranking ATP. Seguono Lorenzo Musetti (5), Flavio Cobolli che migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 14, oltre a festeggiare il successo a Indian Wells in doppio misto con Belinda Bencic.

Il record è reso possibile dall’ascesa alla posizione numero 18 di Luciano Darderi, quattordicesimo giocatore italiano a entrare tra i primi 20 del mondo nel ranking ATP, da quando è stata introdotta la classifica ATP, nel 1973.

Per quanto riguarda i primi venti italiani nel ranking ATP di questa settimana, sorridono anche Marco Cecchinato e Stefano Napolitano. Il palermitano guadagna 26 posizioni e torna in Top 200 (n. 198) grazie alla finale al Challenger di Kigali; il biellese ne risale 123 e rientra in Top 300 (n. 299) per effetto dei quarti di finale nello stesso torneo organizzato nella capitale del Ruanda. Nel circuito Challenger la sorpresa l’ha firmata il ventenne Filippo Romano, finalista a Cherbourg, che fa un balzo di 163 posizioni fino alla 378.

Il primo Masters 1000 della stagione ha permesso a Jannik Sinner di ridurre il gap da Carlos Alcaraz da 3.150 a 2.200 punti. L’azzurro non può superare Alcaraz nemmeno dopo Miami, che assegna 1.000 punti, e dunque Alcaraz è sicuro di eguagliare le 66 settimane complessive da numero 1 di Sinner: accadrà il prossimo 6 aprile.

Questa la Top 20: 1 Carlos Alcaraz (ESP) 13.550, 2 Jannik Sinner (ITA) 11.350, 3 Novak Djokovic (SRB) 5.370, 4 Alexander Zverev (GER) 4.905, 5 Lorenzo Musetti (ITA) 4.365, 6 Alex de Minaur (AUS) 4.185, 7 Taylor Fritz (USA) 4.170, 8 (+1) Felix Auger-Aliassime (CAN) 4.000, 9 (-1) Ben Shelton (USA) 3.860, 10 (+1) Daniil Medvedev 3.610, 11 (-1) Alexander Bublik (KAZ) 3.385, 12 (+1) Casper Ruud (NOR) 2.715, 13 (-1) Jakub Mensik (CZE) 2.650, 14 (+1) Flavio Cobolli (ITA) 2.520, 15 (+1) Karen Khachanov 2.410, 16 (+1) Andrey Rublev 2.400, 17 (+2) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 2.260, 18 (+3) Luciano Darderi (ITA) 2.084, 19 (+1) Francisco Cerundolo (ARG) 2.020, 20 (+2) Frances Tiafoe (USA) 1.920.