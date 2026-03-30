Tennis, Ranking, Sinner possibile n.1 a Montecarlo

Roma, 30 mar. (askanews) – Il trionfo di Jannik Sinner a Miami riapre la corsa al numero uno del ranking Atp, oggi occupato da Carlos Alcaraz. L’azzurro ha ridotto il distacco a 1.190 punti e guarda ora con ambizione al Masters 1000 di Monte-Carlo, snodo chiave per il possibile sorpasso.
Nel Principato, infatti, Sinner avrà un vantaggio importante nella gestione dei punti: non avendo partecipato all’edizione 2025, non dovrà difendere alcun bottino, mentre Alcaraz perderà una quota significativa legata ai risultati dello scorso anno.
Diversi gli scenari che potrebbero riportare Sinner in vetta al ranking mondiale: l’italiano diventerebbe numero uno vincendo il torneo, indipendentemente dal percorso dello spagnolo. Il sorpasso sarebbe possibile anche in caso di finale, a patto che Alcaraz non vada oltre la semifinale, oppure con una semifinale se il rivale si fermasse ai quarti.
Il sistema di classifica Atp, basato sui risultati delle ultime 52 settimane tra Slam, Masters 1000 e tornei del circuito, rende determinante il meccanismo dei punti da “scartare”. Proprio in questa fase della stagione il calendario offre a Sinner una finestra favorevole per colmare il gap.
Monte-Carlo diventa così un crocevia decisivo: per Sinner non solo la conferma del momento di forma, ma anche la concreta possibilità di tornare sul trono del tennis mondiale.