Tennis: Roland Garros, Djokovic agli ottavi, sfiderà Musetti

Parigi, 5 giu. – (Adnkronos) – Novak Djokovic si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in terra rossa di Parigi. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera agevolmente il lituano Ricardas Berankis, numero 33 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-1 in un’ora e 34 minuti. Djokovic, 34 anni, affronterà agli ottavi il 19enne azzurro Lorenzo Musetti, numero 76 Atp e all’esordio in un torneo del Grande Slam.