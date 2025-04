Tennis, Rune in finale a Barcellona

Roma, 19 apr. (askanews) – Holger Rune travolge il russo Karen Khachanov nella prima semifinale dell’Atp 500 di Barcellona: 6-3 6-2 per il giovane danese che si assicura dopo un anno il ritorno nella top10 mondiale ai danni di Lorenzo Musetti che grazie all’exploit di Monte Carlo ci era entrato solo virtualmente durante questa settimana di inattività (il toscano è fermo ai box per una piccola elongazione alla coscia destra, ma è pronto per tornare al Masters 1000 di Madrid). Rune attende ora il vincente della seconda semifinale che si giocherà in Catalogna, quella tra il padrone di casa e n° 2 del mondo, Carlos Alcaraz, e il francese Arthur Fils.