Tennis, Rybakina: “Melbourne è davvero l'”Happy Slam”

Roma, 31 gen. (askanews) – È difficile trovare le parole” ha detto la kazaka Elena Rybakina durante la cerimonia di premiazione dopo il suo primo trionfo in carriera all’Australian Open in singolare femminile, il secondo in uno Slam. In finale ha sconfitto la numero 1 Aryna Sabalenka che qui l’aveva battuta nella sfida per il titolo nel 2023.

“Voglio fare i complimenti ad Aryna. Ha ottenuto risultati straordinari per un paio d’anni e spero che giocheremo insieme molte altre finali . ha aggiunto Rybakina – Voglio ringraziare tutti i tifosi per l’atmosfera incredibile. Il vostro sostegno ci ha aiutato ad andare avanti. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo torneo. È davvero l'”Happy Slam”, mi piace sempre venire qui e giocare davanti a voi. Naturalmente grazie anche al mio team: senza di voi non sarebbe stato possibile. Abbiamo affrontato tante situazioni, sono felice che siamo riusciti a ottenere questo risultato. Speriamo di continuare su questa strada”.

Senza parole, ma per motivi opposti, anche Sabalenka, sconfitta per il secondo anno di fila in finale all’Australian Open. “Voglio innanzitutto fare i complimenti a Elena per il suo percorso incredibile – ha esordito la numero 1 del mondo – Grazie agli organizzatori e al pubblico. Adoro giocare qui, davanti a voi. Non vedo sempre l’ora di tornare, speriamo che il prossimo anno sia migliore per me”.

Un pensiero, infine per il suo coach e tutto il suo team. “Grazie per essere sempre al mio fianco e per sopportarmi quando perdo le finali  anche se ne vinciamo alcune  quindi speriamo per il meglio. Speriamo che il trofeo del prossimo anno sia sicuramente nostro”.