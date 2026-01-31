Tennis, Rybakina regina di Melbourne: battuta Sabalenka

Roma, 31 gen. (askanews) – Elena Rybakina è la nuova regina di Melbourne. La 26enne kazaka vendica la sconfitta nella finale del 2023, battendo la due volte campionessa degli Australian Open, la n°1 del mondo Aryna Sabalenka. 6-4, 4-6, 6-4 i parziali per Elena, che da lunedì sarà n°3 del ranking Wta. Per Rybakina è il secondo Slam della carriera dopo il trionfo a Wimbledon 2022. Partita molto equilibrata che si è giocata davvero su pochi punti. Decisiva la rimonta nel terzo set di Rybakina, che sotto 0-3 ha recuperato il break di svantaggio e con cinque game di fila ha ribaltato l’inerzia dell’incontro. Sabalenka interrompe così la striscia che la vedeva vincente da due edizioni consecutive e da 27 partite nelle ultime 28.