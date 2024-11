Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sconfitte alla Wta Finals

Roma, 5 nov. (askanews) – Sconfitta amara alle Wta Finals per Sara Errani e Jasmine Paolini. Reduci dalla vittoria contro Dolehide/Krawczyk all’esordio, le azzurre hanno perso contro le n. 2 del seeding Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe con il punteggio di 1-6, 7-6, 11-9 in un’ora e 34 minuti di gioco. Un risultato che lascia non pochi rimpianti alle italiane che, dopo un approccio perfetto, nel secondo set hanno servito per l’incontro e nel match tie-break hanno avuto un match point a favore. Appuntamento con la qualificazione rinviato per le azzurre che si giocheranno tutto nell’ultima sfida del girone contro Chan/Kudermetova, in programma giovedì e remake della finale di Pechino vinta dalle italiane. Sara e Jasmine dovranno vincere per superare la fase a gironi.