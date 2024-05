Tennis, si ritira a 32 anni Camila Giorgi

Roma, 8 mag. (askanews) – Camila Giorgi ha deciso di ritirarsi e di smettere di giocare. Nessun messaggio social, nessun post per un profilo Instagram ma il sito dell’ITIA (International Tennis Integrity Agency) la segnala come una delle giocatrici ritirate, con data 7 maggio. L’ultimo match della 32enne tennista di Macerata, best ranking n. 26 del 2018 risale al marzo del 2024. A Miami, Giorgi aveva perso dalla numero uno del mondo Iga Swiatek con il risultato di 6-1, 6-1. Camila Giorgi ha vinto complessivamente quattro tornei del circuito maggiore tutti sulle superfici rapide (un record per il tennis femminile italiano condiviso con Flavia Pennetta e Roberta Vinci). E’ stata numero 1 d’Italia per 236 settimane e per cinque stagioni consecutive.