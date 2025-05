Tennis, Sinner 50esima da numero uno. Paolini torna numero 4

Roma, 19 mag. (askanews) – Carlos Alcaraz torna a essere il numero 2 nel ranking ATP. Il successo ottenuto agli Internazionali consente allo spagnolo di scavalcare nuovamente Alexander Zverev, out nei quarti da campione uscente, e di distanziare il tedesco di ben 1565 punti. Ora la vetta, occupata dal fuoriclasse altoatesino per la cinquantesima settimana consecutiva (a quota 10380), è a 1530 lunghezze. Nella Race, al momento, il murciano è nettamente avanti (3740 a 2650), ma, con l’approdo in finale, Sinner risale dal quarto al secondo posto, scavalcando Draper e Zverev. Da sottolineare come, da gennaio a oggi, Jannik abbia preso parte ad appena due eventi (Alcaraz ne conta otto, il britannico sette, il tedesco già undici). A Roma, oltre a Sinner, autore di un eccellente rientro dallo stop forzato, ha brillato anche Lorenzo Musetti, spintosi in semifinale dopo aver eliminato proprio Zverev. Il carrarino sottrae ‘ottava posizione ad Alex de Minaur (nono; – 1). ono sempre sette gli italiani tra i cinquanta. Dietro a Sinner e a Musetti Matteo Berrettini (28; + 2), Flavio Cobolli (35; – 1), Matteo Arnaldi (39; – 2), Lorenzo Sonego (44; 0) e Luciano Darderi (45; + 1). Seguono Mattia Bellucci (68; 0), Luca Nardi (94; + 1), Fabio Fognini (107; 0) Francesco Passaro (140; – 39), Matteo Gigante (167; – 3), Andrea Pellegrino (173; – 6) e Federico Arnaboldi (186; + 8). I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Carlos Alcaraz (+ 1), 3 Alexander Zverev (- 1), 4 Taylor Fritz, 5 Jack Draper, 6 Novak Djokovic, 7 Casper Ruud, 8 Lorenzo Musetti (+ 1), 9 Alex de Minaur (- 1), 10 Holger Rune.

Buone notizie per il nostro tennis giungono anche dal ranking WTA, dove Jasmine Paolini, magnifica trionfatrice al Foro Italico, torna in quarta posizione (+ 1), eguagliando il career high stabilito lo scorso 28 ottobre. Si tratta del miglior piazzamento mai ottenuto da una giocatrice italiana, alla pari con Francesca Schiavone, che fu n. 4 il 31 gennaio di quattordici anni or sono. La toscana si mette alle spalle per 27 punti (5865 a 5838) niente meno che l’ex numero uno Iga Swiatek, la quale scende dal podio, dove figurava senza interruzioni dal marzo 2022. Da seconda che era, la polacca scivola direttamente al quinto posto (- 3). Davanti a Swiatek vanno anche le statunitensi Coco Gauff (seconda; + 1) e Jessica Pegula (terza; + 1), che, come Paolini, pareggiano i rispettivi primati personali. Subito dietro, a ritoccare il proprio best ranking è la diciottenne russa Mirra Andreeva (sesta; + 1), out nei quarti, che sorpassa Madison Keys (settima; – 1), eliminata al terzo turno. Tra le italiane, dopo Paolini troviamo Lucia Bronzetti (54; + 4), Elisabetta Cocciaretto (81; + 1), Lucrezia Stefanini (153; – 5), Martina Trevisan (163; – 3), Sara Errani (179; – 2) e Nuria Brancaccio (187; – 4). Le top ten del ranking WTA: 1 Aryna Sabalenka, 2 Coco Gauff (+ 1), 3 Jessica Pegula (+ 1), 4 Jasmine Paolini (+ 1), 5 Iga Swiatek (- 3), 6 Mirra Andreeva (+ 1), 7 Madison Keys (- 1), 8 Qinwen Zheng, 9 Emma Navarro, 10 Paula Badosa.