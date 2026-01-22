Tennis, Sinner a Melbourne: “Contento della mia performance”

Roma, 22 gen. (askanews) – “Ogni partita è molto difficile, sono molto contento di essere al prossimo turno. Oggi ho servito e risposto bene, sono contento della mia performance”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria su Duckworth che gli è valsa il terzo turno agli Australian Open di Melbourne. “So che Duckworth ha avuto tanti problemi fisici, sono contento di rivederlo qui ad alto livello e gli auguro il meglio per il prosieguo della stagione. Mi sento davvero bene, dipende anche da come va la partita e da quanto sto in campo. In base a quello decidiamo cosa fare in palestra il giorno dopo, sono contento del tanto lavoro fatto con il mio team. Sia il mio corpo che la mia mente stanno bene in questo momento. Non c’è modo di iniziare meglio la stagione, soprattutto in un torneo così speciale per me. Prepariamo le partite nel modo migliore possibile: sono contento di dove sono, ma come sempre proviamo a spingere un po’ di più e mettere qualcosa in più. Devo migliorare sulla palla corta di rovescio. Chi ha la migliore palla corta? Certamente Alcaraz. Spizzirri? Gioca un tennis aggressivo e serve bene, sarà la prima volta con lui”.