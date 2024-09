Tennis, Sinner a Pechino: primo turno contro Nicolas Jarry

Roma, 24 set. (askanews) – Inizierà contro Nicolas Jarry il cammino di Jannik Sinner all’ATP 500 di Pechino, in programma dal 26 settembre al 2 ottobre. Il China Open segnerà il ritorno in campo di Jannik dopo il trionfo agli US Open. Il n. 1 al mondo debutterà contro il cileno, oggi n. 28 al mondo e reduce dai quarti di finale a Chengdu. Sinner ha “evitato” Alcaraz e Medvedev che potrebbe incrociare soltanto in finale. Tra le teste di serie c’è anche Lorenzo Musetti: n. 6 del seeding, il carrarino attende un qualificato. In tabellone, inoltre, Flavio Cobolli (esordio contro Bublik) e Lorenzo Sonego (1° turno con Mannarino). Nulla da fare invece per Fabio Fognini, l’unico italiano in gara nelle qualificazioni del “China Open”. Il 37enne di Arma di Taggia, n.80 ATP, è stato battuto in rimonta per 3-6 6-2 6-3, dopo quasi due ore e un quarto di lotta, dal francese Arthur Rinderknech, n.60 del ranking e quarta testa di serie delle “quali”, che si è così preso la rivincita per la sconfitta rimediata dal ligure al primo turno sulla terra rossa di Monte-Carlo nel 2022.