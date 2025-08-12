Tennis, Sinner agli ottavi a Cincinnati

Roma, 12 ago. (askanews) – Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro batte 6-2, 7-6 il canadese Gabriel Diallo un’ora e 52 minuti. Una partita particolare, divisa in più parti: nel primo set Sinner aveva subito il break in apertura e, sotto 2-0, è riuscito a recuperare vincendo sei giochi consecutivi. Nel secondo parziale, invece, c’è stato tanto equilibrio: Sinner ha avuto una sola palla break a disposizione sul 5-5 che non ha sfruttato.

Inevitabile il tiebreak, in cui il numero 1 al mondo è riuscito ad annullare anche un set point con una straordinaria risposta di dritto in allungo. Con questo successo, sono 23 le vittorie consecutive sul cemento di Sinner. Agli ottavi, il fenomeno bolzanino affronterà il francese Adrian Mannarino, numero 89 del ranking, che al terzo turno ha sconfitto a sorpresa 5-7, 6-3, 6-4 lo statunitense Tommy Paul (n.16 ATP). Tre i precedenti con il transalpino, tutti a favore di Sinner.