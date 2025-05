Tennis, Sinner agli ottavi degli Internazionali di Roma

Roma, 12 mag. (askanews) – Jannik Sinner torna agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. Il n. 1 al mondo, alla 23esima vittoria consecutiva, ha battuto l’olandese De Jong con il punteggio di 6-4, 6-2 in un’ora e 33 minuti. Una partita di alti e bassi nel primo set per Sinner che avanti 4-1 e servizio ha perso i due break di vantaggio, trovando poi di nuovo la quadra negli ultimi game del parziale. Nel secondo set la partita è girata con il break al terzo gioco, poi De Jong ha accusato un problema al polso destro per via di una caduta e ha perso gli ultimi tre game del match. Sinner affronterà negli ottavi Francisco Cerundolo, come nel 2023.