Tennis, Sinner agli ottavi di finale a Miami

Roma, 24 mar. (askanews) – Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Miami Open. L’azzurro conquista la 13^ vittoria consecutiva in un 1000 senza concedere set (26 di fila, nuovo record) battendo 6-1, 6-4 Corentin Moutet in un match che ha avuto storia solo nel secondo parziale, complice un Jannik meno preciso. Il n°2 del mondo prosegue la corsa verso il Sunshine Double, il n°1 del ranking e ora attende (stasera ore 21) lo statunitense Alex Michelsen, 40 Atp con cui ha vinto entrambi i precedenti