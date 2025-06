Tennis, Sinner agli ottavi di finale al Roland Garros

Roma, 31 mag. (askanews) – Una fenomenale prova di forza. È quella di Jannik Sinner, agli ottavi di finale del Roland Garros grazie alla vittoria su Jiri Lehecka, n. 34 al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Sinner ha dominato dall’inizio alla fine, giocando una partita ai limiti della perfezione: Lehecka non è mai riuscito a controllare gli scambi, ha faticato sulle variazioni al servizio di Jannik e non è riuscito a contenere i colpi in risposta del n. 1 al mondo che ha ottenuto sei break nell’incontro. Sinner ottiene così la 71esima vittoria in carriera a livello Slam (le stesse di Fabio Fognini) e la 17esima consecutiva nei major (dal 2000 in poi meglio solo i big 3). Il n. 1 al mondo tornerà in campo lunedì contro Andrey Rublev