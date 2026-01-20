Tennis, Sinner al secondo turno a Melbourne

Roma, 20 gen. (askanews) – Esordio vincente a Melbourne Park per Jannik Sinner. L’azzurro inizia la difesa del titolo agli Australian Open battendo il francese Gaston, n. 93 al mondo, che si è ritirato per un problema fisico dopo aver perso i primi due set 6-2, 6-1 dopo poco più di un’ora di gioco. Per lui un problema fisico che lo aveva costretto a prendere una pastiglia al termine del primo parziale. Il francese si è poi seduto sulla sua panchina ed è scoppiato in lacrime. Sinner è andato subito a consolarlo e a sincerarsi delle sue condizioni. Partita finita dopo un’ora e 7 minuti di gioco. Jannik attende al 2° turno giovedì il vincente tra Prizmic e Duckworth