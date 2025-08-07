Tennis, Sinner: “Arrivo con la spinta di Wimbledon”

Roma, 7 ago. (askanews) – Dopo oltre tre settimane di stop è tempo di rientrare nel tour. Nel primo contatto con la stampa a Cincinnati per il media-day impossibile non tornare sul trionfo di Wimbledon, un successo particolarmente importante per Jannik Sinner: “Questa volta è stato molto diverso anche per via di quello che avevo vissuto nello Slam precedente, quello che era successo lì e il fatto di essere tornato e aver dimostrato questo livello a tratti ha sorpreso anche me”, ha detto il numero uno del mondo come riportato su SuperTennis, che aveva mancato tre match-point nella finale del Roland Garros a giugno prima di conquistare il suo primo titolo all’All England Club. “Sono ovviamente molto felice. Mi sono preso un po’ di tempo libero per vedere la mia famiglia, i miei amici e le persone che sono molto importanti per me. E dopo sono tornato ad allenarmi, cercando di prepararmi al meglio per questo swing, che è molto importante”.

Equilibrio tra celebrare una vittoria e la preparazione per il prossimo obiettivo: “Ci ho messo del tempo per capire ciò che fosse giusto per me, a volte ho sbagliato perché iniziavo troppo presto. Il corpo e la mente hanno bisogno di capire quel che è successo, poi ne parlavo con i miei team precedenti cercando di capire cosa fosse meglio. Quando vinci grandi titoli sono bei momenti che devi vivere, non si tratta di celebrare o meno, a me è sempre piaciuto circondarmi delle persone a cui voglio bene ed è quella l’unica cosa che conta, ma dipende in che situazione mi trovo, in che luoghi gioco, non esiste una regola”.

Su Ferrara di nuovo in squadra l’altoatesino ha tagliato corto: “Abbiamo detto tutto quel che c’era da dire nel comunicato, sono felice di essere qui e di giocare ancora questo torneo”.

In allenamento a Cincinnati è ricomparsa la fascia al gomito, ma Jannik ha fugato ogni dubbio: “Il gomito sta bene. Oggi è stata la prima volta che ho indossato il manicotto perché mi piace la sensazione che mi dà. Credo mi dia un po’ più di stabilità nell’impatto con la palla. Questo è il mio punto di vista e a Wimbledon ha funzionato. Adesso devo vedere come va quando fa molto caldo e c’è umidità, perché è un po’ diverso, quindi sarà qualcosa che terrò in considerazione, ma mi piace molto la sensazione che mi dà nel momento in cui impatto la palla”.

L’anno scorso da Cincinnati in poi Sinner ha disputato un gran finale di stagione. E ha spiegato i motivi per cui gli piace questa parte della stagione: “Dipende dalle decisioni prese per arrivare a questo momento della stagione. Ora la sensazione è che sia ancora lunga ma anche che la maggior parte ce la siamo messa alle spalle. Abbiamo giocato tre Slam, ne manca uno, poi si va in Asia e c’è infine lo swing europeo. Penso che abbiamo trovato un ottimo equilibrio, quest’ anno è stato diverso per via di quel che è successo, ma l’anno scorso decidemmo di non giocare alcuni tornei per arrivare freschi alla fine dell’anno. E penso che sia importante anche per il resto della mia carriera: non giocare sempre, cercare di allenarmi avere un buon riposo. Fortunatamente gioco dei buoni tornei che mi permettono di prendere queste decisioni. Di solito mi piace questo swing perché si gioca solo sul veloce, ma ogni anno è diverso e staremo a vedere”.

Non solo tennis, però. Fuori dal campo il numero uno del mondo sta esplorando nuovi territori. Negli ultimi mesi ha lanciato un canale YouTube, dove condivide contenuti in stile vlog da vari tornei, tra cui alcuni dietro le quinte di Wimbledon: La gente ci conosce solo come giocatori di tennis, ma non sa come viviamo. Credo che ogni giocatore viva in modo diverso il suo sport, il tennis nel nostro caso, la gente mi vede [un po’ serio in campo], ma in verità non è così. Mi piace circondarmi di buone persone e godermi dei bei momenti. A Wimbledon con la mia famiglia è stato molto bello, e condivideremo alcuni video di quei tre mesi in cui non potevo giocare alcun torneo. Speriamo che alla gente piaccia e che riesca così a conoscermi un po’ meglio”.