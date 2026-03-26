Tennis, Sinner batte facile Tiafoe e vola in semifinale a Miami

Roma, 26 mar. (askanews) – Jannik Sinner torna in semifinale a Miami per la quarta volta in carriera (sedicesima volta in un 1000). L’azzurro domina Tiafoe, battuto 6-2, 6-2 in un’ora e 11′ di gioco. Sinner non ha sbagliato nulla: 14 ace, una resa al servizio straordinaria, un gioco senza errori da fondo campo (33 vincenti). Domani affronterà uno tra Zverev e Cerundolo.

Con la semifinale conquistata a Miami Sinner può tornare numero 1 del ranking Atp nel prossimo torneo, il Masters 1000 di Monte-Carlo. Alcaraz adesso è a 1840 punti e il distacco può ancora ridursi se Jannik dovesse andare in finale o vincere in Florida. Con una certezza: se conquista il titolo sia a Miami che nel Principato scavalca Alcaraz a prescindere dai risultati dello spagnolo.