Tennis, Sinner: “Cahill con me almeno un’altra stagione”

Roma, 15 gen. (askanews) – Ora è ufficiale. Darren Cahill seguirà ancora Jannik Sinner almeno per la prossima stagione. “Io e Darren abbiamo avuto una bella chiacchierata alla fine dell’anno e abbiamo deciso di proseguire insieme almeno per un’altra stagione”. Cahill, quindi, continuerà ad essere il coach dell’azzurro per tutto il 2026, affiancando l’altro coach Simone Vagnozzi. Sinner ha aggiunto, a proposito della collaborazione con l’australiano: “Darren mi dà tanta calma e mi sento molto al sicuro con lui nell’angolo, e non solo io, ma anche il resto del team”.