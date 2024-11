Tennis, Sinner: “E’ sempre dura, non c’è mai nulla di scontato”

Roma, 23 nov. (askanews) – “E’ sempre dura, non c’è nulla di scontato, Matteo (Berrettini, Ndr) ha dato una mano importante vincendo il suo singolare, per la sua confidenza e per la squadra”. Così Jannik Sinner commenta la sua vittoria su De Minaur che ha dato il punto decisivo all’Italia per conquistare la seconda finale consecutiva di coppa Davis.

“Poi non possiamo controllare tutto – continua – ma sono molto contento di giocare così in una situazione non semplice. Sono questi i momenti per cui mi alleno. Oggi era una partita difficile, dura, ma siamo di nuovo contenti di essere in finale”.