Tennis, Sinner è tornato ad allenarsi, Draper lo sparring

Roma, 17 apr. (askanews) – Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Beaulieu-sur-Mer, un paese della Francia senza limitazioni riguardanti i circoli o gli sparring partner. Il 13 aprile finiva il divieto per il numero uno di non allenarsi in strutture affiliate o con giocatori professionisti, conseguente alla squalifica di tre mesi presa in accordo con la Wada per il caso Clostebol. Oggi Jannik è sceso di nuovo in campo con l’amico Draper in vista del rientro in tornei ufficiali: il 4 maggio finisce lo stop, il 7 sarà la prima testa di serie del tabellone degli Internazionali d’Italia. Dopo la palestra scelta per la pioggia che si è abbattuta, oggi ha scelto la terra rossa coperta come campo e Jack Draper come compagno di allenamento. Il britannico, numero sei del mondo, è grande amico di Jannik e l’ha sempre sostenuto dopo l’annuncio della squalifica. Con lui ha scelto di prepararsi per il ritorno: in casa e da numero uno del mondo.