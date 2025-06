Tennis, Sinner: “Felice di come sono arrivato in semifinale”

Roma, 4 giu. (askanews) – “Abbiamo già giocato contro, qualcosa lo sapevo ma non puoi mai conoscere tutto. Ha meritato i quarti, ha eliminato grandi giocatori e io ho cercato di concentrarmi su di me e tenere continuo il mio livello di gioco”. Così Jannik Sinner commenta il suo approdo in semifinale al Roland Garros di Parigi. “E’ stata una buona prestazione, so che lui può avere alti e bassi – continua – Ho giocato bene nei momenti decisivi, è stata una buona prestazione anche perché il vento poteva complicare la giornata. Lavoro sull’equilibrio, contro giocatori simili non devi sbagliare tanto perché ci sono pochi scambi. Sono felice di come sono arrivato in questa semifinale, è sempre speciale. Djokovic o Zverev? Spero sarà una grande partita. Ne vedrò sicuramente un pezzo, ma voglio anche staccare la spina”.