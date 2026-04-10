Tennis, Sinner: “Ho fatto un passo in avanti, ho recuperato energie”

Roma, 10 apr. (askanews) – “Ho fatto un passo in avanti, è stata una partita dura. Dovevo migliorare, sono contento perché ero stanco e ho recuperato dalla partita di ieri”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria sul canadese canadese Auger-Aliassime che gli vale la semifinale di Montecarlo dove affronterà il tedesco Zverev. “Sono felice di essere tornato in semifinale in questo torneo – continua – Cerco sempre di rischiare nei colpi, preferisco fare così. Ho provato a migliorare alcuni colpi come lo smash, che è stato decisivo nel 2° set. E’ stata un’ottima partita, intensa. Sono stato lì mentalmente, ho risposto bene e ora testa alla semifinale. Dovrò recuperare e vediamo come andrà”.