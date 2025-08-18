Tennis, Sinner: “Ho giocato per rispetto del pubblico”

Roma, 18 ago. (askanews) – “Ciao a tutti. Di solito parto parlando dell’avversario, ma oggi è giusto partire con il pubblico”. Così Jannik Sinner nel momento della premiazione spiega il suo ritiro. “Da ieri non mi sentivo bene. Speravo di migliorare nel corso della notte, ma invece sono peggiorato. Mi dispiace tanto perché molti di voi il lunedì lavorano o hanno altro da fare e invece sono venuti qui”. “Ovviamente, congratulazioni ad Alcaraz – continua – Non è il modo in cui avresti voluto vincere, ma stai giocando una stagione pazzesca, ti auguro il meglio per gli Us Open e il resto della tua annata. Un grazie al mio team per spingermi e comprendermi ogni giorno. Grazie per il sostegno e per aver capito la situazione. Mi dispiace deludervi, ma a volte capitano queste situazioni e bisogna saperle accettare. È stato uno dei tornei più caldi che io abbia mai giocato. Grazie per il sostegno e alle persone che sono venute. Un grazie anche agli arbitri e alle persone che lavorano dietro le quinte. Ci rivediamo l’anno prossimo… sperando di essere in una condizione migliore”.