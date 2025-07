Tennis, Sinner: “Ho lavorato molto sul servizio”

Roma, 1 lug. (askanews) – “Sono molto, molto felice di essere tornato qui. È un posto davvero speciale per me. Giocare contro un italiano è, per noi, molto sfortunato. Ma uno deve andare avanti, quindi sono felice che sia toccato a me”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria con Luca Nardi che gli è valso il secondo turno di Wimbledon. “L’atmosfera è fantastica come sempre – continua – So che fa molto caldo, è molto umido. Non ricordo l’ultima volta che il tempo fosse così a Londra. Sono molto felice per oggi e ovviamente cercherò di continuare così. Cercherò di godermi il gioco qui. Se non ti diverti a giocare su questi campi, non so dove potresti divertirti. Abbiamo lavorato tanto sul servizio dopo Halle. Oggi, soprattutto nei momenti importanti, ho sentito di servire molto bene. All’inizio credo che entrambi abbiamo faticato un po’. Non ci sono stati molti scambi. Ho cercato di alzare il livello, di colpire con decisione la palla. Sono molto contento di come ho chiuso la partita. Spero che questo mi dia fiducia per iniziare il prossimo match. Le prime partite non sono mai facili. Sono molto felice della mia prestazione e anche del servizio”