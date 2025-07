Tennis, Sinner in finale a Wimbledon, Djokovic ko in 3 set

Roma, 11 lug. (askanews) – Jannik Sinner in finale a Wimbledon per la prima volta in carriera: con una prestazione al limite della perfezione, il n°1 del mondo ha superato in semifinale il 7 volte campione Novak Djokovic, battuto con i parziali di 6-3, 6-3, 6-4. Alla sua quinta finale Slam della carriera, Jannik affronterà domenica Carlos Alcaraz, nella riedizione di quanto visto un mese fa a Parigi. Sarà il 13° confronto, con lo spagnolo avanti 8-4. Sinner è il 2° italiano in finale a Wimbledon dopo Berrettini nel 2021.