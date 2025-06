Tennis, Sinner in semifinale a Parigi

Roma, 4 giu. (askanews) – Jannik Sinner torna in semifinale a Parigi dopo dodici mesi. L’azzurro, n°1 del mondo, ha superato senza troppi problemi Battuto in tre set (63 del ranking) con i parziali di 6-1, 7-5, 6-0 in meno di due ore di gioco. Prova di forza per Sinner (alla sesta semifinale Slam e la vittoria consecutiva n°19 nei major), bravo a restare concentrato anche in un 2° set molto equilibrato. Jannik (65-0 contro giocatori fuori da Top 20, non perde dal 2023) attende venerdì il vincente di Djokovic-Zverev