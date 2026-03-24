Tennis, Sinner: “Non gioco per i record, contento di aver vinto”

Roma, 24 mar. (askanews) – “Non gioco per i record, sono contento di averlo fatto ma io gioco per andare avanti nei tornei”. Così Jannik Sinner dopo la vittoria che gli consente di accedere agli ottavi di finale di Miami. “E’ un giocatore imprevedibile, ho cercato di attuare le migliori contromisure. Ora dovrò essere pronto già per domani, voglio sempre migliorarmi. Moutet è un mancino atipico, non è facile giocare contro di lui. Sono contento di come ho giocato, mi sono sentito bene con il servizio e dopo il break a inizio set mi sono tranquillizzato”