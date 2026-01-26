Tennis, Sinner: “Partita difficile, ai quarti sarà diverso”

Roma, 26 gen. (askanews) – “E’ stato molto difficile giocare con lui, siamo amici e questo ha complicato le cose. Ho avuto le mie opportunità aanche nel terzo set, ma lui ha giocato bene”. Così Jannik Sinner dopo il successo su Luciano Darderi che gli è valso l’accesso qi quarti di finale del torneo di Melbourne. “Abbiamo cambiato qualcosa nel servizio – continua – c’è ancora spazio per migliorare ma sono soddisfatto di come sto servendo, è un colpo stabile. Sto cercando di venire più spesso a rete ed essere meno prevedibile e ci sto riuscendo. Shelton o Ruud? Li conosco bene, sono migliorati nel loro aspetto del gioco. Sarà una partita diversa. Ora devo recuperare, qui le partite possono essere lunghe e fisiche. Sono felice di essere di nuovo nei quarti”