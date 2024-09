Tennis, Sinner: “Partita dura, ho dovuto alzare il ritmo”

Roma, 28 set. (askanews) – “La partita è stata difficile, con lui sono sempre battaglie dure. Ha risposto bene e servito bene nei momenti importanti”. Così Janni Sinner dopo la vittoria sul russo Safiullin che gli apre le porte ai quarti di finale del troneo di Pechino. “Oggi è stata dura – continua – ma in giornate come queste in cui non ti senti al 100% e riesci a uscirne significa tanto per me. Sapevo che avrei dovuto alzare il livello. Fisicamente sto facendo passi avanti: quando ti senti grande dal punto di vista fisico puoi cambiare delle cose in campo quando qualcosa non va bene”.