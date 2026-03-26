Tennis, Sinner: “Partita solida, sono contento del livello”

Roma, 26 mar. (askanews) – “L’inizio della partita è molto importante, sono partito con un break e ho preso fiducia”. Così Jannik Sinner dopo il successo su Tiafoe che vale la semifinale a Miami. “E’ stata una partita solida – continua – sono contento del livello. Cerco sempre di restare compatto anche mentalmente, cerco di restare calmo e sfruttare le chance che mi si propongono. E’ normale essere affamati in questo sport, mentalmente cerco di restare calmo e rilassato fuori dal campo. Voglio continuare così, è l’ultimo torneo sul veloce e sono contento di essere in semifinale”.