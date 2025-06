Tennis, Sinner: “Perché soffro Alcaraz? Credo abbia più opzioni”

Roma, 3 giu. (askanews) – Jannik Sinner, intervistato da Prime Video France, ha risposto in maniera sincera all’ex tennista Jo-Wilfried Tsonga, intervenuto nella trasmissione di approfondimento posteriore alla vittoria dell’azzurro contro il russo Andrey Rublev negli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Tsonga ha evidenziato come il livello di gioco espresso dall’altoatesino sia difficilmente gestibile dalla maggior parte dei rivali, eccetto Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.2 del mondo) ha sconfitto negli ultimi quattro incontri ufficiali l’altoatesino. Per questo, il transalpino ha chiesto a Jannik cosa ci sia nel tennis dell’iberico che gli dia così fastidio. “Penso che io e Carlos sappiamo tutto quello che c’è in gioco prima di ogni partita. Per me, l’anno scorso c’è stata una partita importante che ho vinto, nell’esibizione in Arabia Saudita. Anche se non era un incontro ufficiale, mi ha aiutato a capire delle cose. Perché ci ho perso spesso? A volte ho la sensazione che lui abbia più opzioni. Sa fare lo slice corto, sa giocare lungo, le sue volée sono incredibili, ha una mano molto buona e ora serve anche molto bene. Fisicamente, è molto forte. Ha la qualità dei giocatori più speciali”, ha dichiarato Sinner.

“Tuttavia, anche quando perdo, mi piace sempre giocare contro di lui perché mi dà un sacco di feedback su cosa devo migliorare. Non voglio dare dettagli su quali contromisure sto prendendo anche perché non voglio perderci ancora (sorride, ndr.)”, ha concluso il n.1 del mondo.