Tennis, Sinner: Ping pong e amici per smaltire Parigi

Roma, 14 giu. (askanews) – Jannik Sinner torna a parlare per la prima volta dopo la finale del Roland Garros. “Ho passato qualche giorno con gli amici e i miei familiari divertendomi a fare cose semplici, come giocare a ping pong. Per me è importante trovare il tempo e il modo per vivere un po’ la normalità, ho la fortuna di essere circondato da persone che tengono a me e mi vogliono molto bene” le sue parole a Sky nella giornata dedicata ai media nel torneo di Halle, dove difende il titolo. L’atteggiamento positivo è la chiave per superare la delusione secondo il n. 1 : “Dipende sempre come uno riesce a reagire e uscirne e anche di cosa si vuole o non vuole vedere -ha detto ai microfoni di Sky -. Posso concentrarmi sui match point mancati oppure vedere una partita mai così buona su quella superficie. Una partita dove mentalmente sono stato sul pezzo per cinque ore e mezzo”. Per Sinner il singolare probabilmente martedì, mentre già domani è previsto il suo esordio in doppio con l’amico Lorenzo Sonego, protagonista insieme a lui della cavalcata di Davis 2023.