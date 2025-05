Tennis, Sinner: “Preparativi finiti, sarà meraviglioso tornare”

Roma, 10 mag. (askanews) – Jannik Sinner torna in campo dopo ben 104 giorni quest’oggi contro l’argentino Navone al 2° turno degli Internazionali, ha pubblicato sui social un vlog dal titolo “Back in Rome”.

“Ragazzi, finalmente i preparativi sono finiti – ha detto Sinner nella parte finale del vlog -. Volevo solo dirvi grazie di cuore per questi ultimi giorni. Per il supporto, l’amore che mi avete dato, la gioia… è stato tutto fantastico. Quindi grazie mille per questo, per essere venuti anche ai miei allenamenti, è stata solo energia positiva. E oggi voglio portare la stessa energia anche in partita. Per quanto riguarda il risultato, qualunque cosa accada. Oggi sarà la mia prima partita dopo un po’ di tempo, quindi, a prescindere da come andrà, sono felice di tornare in campo e di poter condividere questo momento con tutti voi. Sarà meraviglioso. Grazie ancora e a prestissimo!”.