Tennis, Sinner pronto per Miami: “Darò il massimo”

Roma, 18 mar. (askanews) – “Il tempo qui non è bellissimo, vediamo come si presenta. Sono contento di essere qui, un torneo importante che mi è mancato l’anno scorso. È l’ultimo torneo prima della terra battuta, vediamo come andrà io proverò a dare il massimo”. Così Jannik Sinner intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dell’esordio nel torneo Atp di Miami. Da questa settimana sono ben quattro gli italiani tra i primi 20 giocatori del mondo, un record mai raggiunto prima. “È un momento importante che dobbiamo sfruttare in modo positivo, c’è tanto lavoro dietro di tutti i team. È uno sport individuale e ognuno sta trovando il proprio equilibrio, da casa sentiamo tanto il supporto e noi cerchiamo di rendervi il più felice possibile”, ha aggiunto.

Poi il numero due del mondo torna a parlare della sua amicizia con il campione di Formula 1 Kimi Antonelli, ricordato durante la premiazione del torneo di Indian Wells. “Quello che sta facendo Kimi è incredibile, è un bravissimo ragazzo e sono contento per lui e la sua famiglia. A lui auguro solo il meglio, come alla Ferrari che spero si possa avvicinare”.