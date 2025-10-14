Tennis, Sinner riparte dal Six Kings Slam: “Sto bene”

Roma, 14 ott. (askanews) – Jannik Sinner riparte da Riad e dal Six Kings Slam, torneo di esibizione che il numero 2 del mondo aveva vinto nella scorsa stagione. L’ultima immagine dell’azzurro è il suo ritiro per crampi a Shanghai contro l’olandese Griekspoor. “Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei a Vienna, Parigi e Torino. Speriamo di finire per bene l’anno”, ha detto Sinner alla vigilia del suo esordio nel torneo contro Stefanos Tsitsipas. “Sono contento, è il secondo anno consecutivo che posso giocare qui, vediamo come sarà l’atmosfera – ha proseguito il campione di Wimbledon -. Sicuramente ogni anno è diverso e ogni anno ha le sue storie. Ci sono avversari molto difficili, vediamo cosa posso fare quest’anno”. Poi sul suo prossimo avversario: “Sarà una partita difficile, lui serve molto bene e si muove molto bene: cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce”. Il greco conduce 6-3 nei precedenti, ma i due non si incontrano dalla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo del 2024 vinta 6-4 al terzo set proprio da Stefanos. In palio per il vincitore un posto in semifinale contro Novak Djokovic. Nell’altro quarto di finale, alle 18.30, si affronteranno lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev: chi vince giocherà contro Carlos Alcaraz.