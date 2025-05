Tennis, Sinner: “Roma posto speciale, darò tutto”

Roma, 16 mag. (askanews) – “Ieri mi sono sentito benissimo in campo, oggi dopo mezz’ora ero 61 sotto. Posso giocare meglio a tennis, voi tifosi mi avete dato una mano pazzesca. Abbiamo girato una partita in cui non mi sono sentito benissimo in campo” ha detto Jannik Sinner al termine della semifinale degli Internazionali BNL d’Italia vinta contro Tommy Paul.

“Sono arrivato qui che volevo fare due o tre partite, e sono in finale: è incredibile. Mi dà tanta fiducia per il Roland Garros comunque vada. Questo è un posto speciale, darò tutto in finale” ha spiegato.