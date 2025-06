Tennis, Sinner sicuro del n. 1 Atp fino a Wimbledon

Roma, 9 giu. (askanews) – Nonostante la sconfitta in finale al Roland Garros, Jannik Sinner può guardare con un sorriso la classifica mondiale, che lo vede sempre più leader. L’azzurro è sicuro di rimanere in vetta al ranking anche dopo la fine di Wimbledon, lunedì 14 luglio, dove toccherà a quel punto le 58 settimane da n.1 del mondo, eguagliando così Jim Courier, 12mo per tempo di permanenza in vetta alla classifica tra i 29 giocatori che ci siano arrivati almeno una volta dal 1973. Sinner inizia oggi la 53esima settimana da numero uno del mondo (come Novak Djokovic tra il 2011 e il 2012), guadagnando 500 punti su Carlos Alcaraz. L’italiano è a quota 10880 punti, 2030 in più dello spagnolo, che ha vinto sulla terra rossa francese riconfermando i 2000 punti del 2024, mentre Jannik ha fatto un passo in più rispetto alla semifinale dello scorso anno.

Il Roland Garros ha certificato anche lo status di top player di Lorenzo Musetti, che ha guadagnato un’altra posizione in classifica, è numero 6 questa settimana, distante appena 70 punti dall’ingresso in Top 5. Se riuscirà a confermare o migliorare i due ottimi risultati raggiunti sull’erba l’anno scorso, finale al Queen’s e semifinale a Wimbledon, l’Italia potrebbe presto vantare per la prima volta due giocatori tra i primi cinque del mondo.

Nella prima settimana del Roland Garros, Matteo Gigante ha dato spettacolo battendo Stefanos Tsitsipas, uscito dalla Top 20 per la prima volta dal 2018. Ha firmato così la sua prima vittoria contro un Top 20 e il miglior risultato in un torneo ATP: non aveva infatti mai vinto due partite di fila nel circuito ATP. Grazie al terzo turno raggiunto a Parigi, il mancino ha guadagnato 37 posizioni in classifica e raggiunto il nuovo best ranking al numero 130. Nella top 50 Oltre a Sinner e Musetti anche Flavio Cobolli (nr. 25, +1), Matteo Berrettini (28, +2), Matteo Arnaldi (41, -5), Lorenzo Sonego (45, -1) e Luciano Darderi (48, -3). Questa la top ten mondiale:

1 (=0) Jannik Sinner (ITA) 10.880 punti, 2 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 8.850, 3 (=0) Alexander Zverev (GER) 6.385, 4 (+1) Jack Draper (GBR) 4.800, 5 (+1) Novak Djokovic (SRB) 4.630, 6 (+1) Lorenzo Musetti (ITA) 4.560, 7 (-3) Taylor Fritz (USA) 4.485, 8 (+4) Tommy Paul (USA) 3.510, 9 (+1) Holger Rune (DEN) 3.440, 10 (-1) Alex de Minaur (AUS) 3.285